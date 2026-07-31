Hunde mit verkürzter Schnauze kollabieren häufig

Demnach werden diese Hunde, beispielsweise Möpse und Bulldoggen, gezüchtet, weil manche Menschen ihr Kindchenschema-Antlitz mit kurzer Schnauze, großer Stirn und Kulleraugen „possierlich“ finden. Das beschere den Vierbeinern aber viele medizinische Probleme. Fast alle solchen Hunde, die in ihre Praxen kamen, hatten Atemprobleme (knapp 100 Prozent), schnarchten, konnten Hitze schlecht aushalten, waren körperlich geschwächt (je 99 Prozent), hatten Verdauungs- und Schluckprobleme sowie Sauerstoffmangel im Blut (je 97 Prozent). Auch eine erhöhte Körpertemperatur (95 Prozent) kam häufig vor, zudem kollabierten die Tiere wiederholt (88 Prozent) und litten unter Schlafstörungen (82 Prozent).