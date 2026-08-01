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Premiere gekrönt

Viermal „Stark“! Die Noten für Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg
01.08.2026 23:26
Red Bull Salzburg freute sich über ein spätes 1:0 gegen Hartberg.
Red Bull Salzburg freute sich über ein spätes 1:0 gegen Hartberg.(Bild: APA/JASMIN WALTER)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Der FC Red Bull Salzburg feierte – spät, aber doch – einen verdienten 1:0-Heimsieg gegen Hartberg. Ein Neuzugang krönte seine Startelf-Premiere dabei mit einem Assist. Wer überzeugt hat, wer hinter den Erwartungen blieb – die „Krone“-Noten im Detail. 

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Christian Zawieschitzky: Note 3
Musste einen einzigen Schuss der Gäste halten.

Nikolas Veratschnig: Note 4
Der Kapitän war offensiv ein absoluter Aktivposten.

Kevin Boma: Note 3
Gewann elf von 13 Zweikämpfen, solide.

Valentin Zabransky: Note 3
Der gebürtige Wiener gab ein nahezu tadelloses Bundesliga-Debüt ab.

Dominik Schmid: Note 4
Ebenfalls mit der Liga-Premiere, die er mit dem Assist beim Siegestor krönte.

Dominik Schmid assistierte Karim Konate per Flanke.
Dominik Schmid assistierte Karim Konate per Flanke.(Bild: GEPA)

Soumaila Diabate: Note 3
Hatte die meisten Ballkontakte (112), war engagiert.

Abubakr Barry Note 3
Hatte eine gute Chance, dazu einen Weitschuss – spielerisch kann von ihm aber noch mehr kommen.

Damir Redzic: Note 2
Nur fünf von 23 Flanken fanden den Mitspieler. Er kann sicher mehr.

Gaoussou Diakite: Note 3
Machte seine Sache auf der „Zehn“ gut, gab sieben Schüsse (Höchstwert) ab.

Enrique Aguilar: Note 2
Überraschend in der Startelf. Trat früh mit einem Abschluss im Strafraum in Erscheinung. Recht viel mehr kam von ihm nicht.

Yorbe Vertessen: Note 2
Nach einer guten Möglichkeit in Halbzeit eins vergab er kurz nach der Pause einen Tausender.

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Haris Tabakovic: Note 2
Blieb völlig blass, blockte dazu einen Diakite-Schuss ab.

Karim Konate: Note 4
Was von Tabakovic erwartet wurde, setzte der Ivorer in die Tat um. Mit seinem Goldtor erlöste er alle.

Karim Konate feierte das Goldtor mit einem Scheibenwischer.
Karim Konate feierte das Goldtor mit einem Scheibenwischer.(Bild: APA/JASMIN WALTER)

Bartosz Mazurek: Note 3
Fügte sich im Mittelfeld nach Einwechslung gut ein.

Frans Krätzig: Note 0
Zu kurz eingesetzt.

Trainer Danny Röhl: Note 4
Stellte sein Team gut ein, dazu stach Joker Konate.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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