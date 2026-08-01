Viermal „Stark“! Die Noten für Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg feierte – spät, aber doch – einen verdienten 1:0-Heimsieg gegen Hartberg. Ein Neuzugang krönte seine Startelf-Premiere dabei mit einem Assist. Wer überzeugt hat, wer hinter den Erwartungen blieb – die „Krone“-Noten im Detail.
Christian Zawieschitzky: Note 3
Musste einen einzigen Schuss der Gäste halten.
Nikolas Veratschnig: Note 4
Der Kapitän war offensiv ein absoluter Aktivposten.
Kevin Boma: Note 3
Gewann elf von 13 Zweikämpfen, solide.
Valentin Zabransky: Note 3
Der gebürtige Wiener gab ein nahezu tadelloses Bundesliga-Debüt ab.
Dominik Schmid: Note 4
Ebenfalls mit der Liga-Premiere, die er mit dem Assist beim Siegestor krönte.
Soumaila Diabate: Note 3
Hatte die meisten Ballkontakte (112), war engagiert.
Abubakr Barry Note 3
Hatte eine gute Chance, dazu einen Weitschuss – spielerisch kann von ihm aber noch mehr kommen.
Damir Redzic: Note 2
Nur fünf von 23 Flanken fanden den Mitspieler. Er kann sicher mehr.
Gaoussou Diakite: Note 3
Machte seine Sache auf der „Zehn“ gut, gab sieben Schüsse (Höchstwert) ab.
Enrique Aguilar: Note 2
Überraschend in der Startelf. Trat früh mit einem Abschluss im Strafraum in Erscheinung. Recht viel mehr kam von ihm nicht.
Yorbe Vertessen: Note 2
Nach einer guten Möglichkeit in Halbzeit eins vergab er kurz nach der Pause einen Tausender.
Haris Tabakovic: Note 2
Blieb völlig blass, blockte dazu einen Diakite-Schuss ab.
Karim Konate: Note 4
Was von Tabakovic erwartet wurde, setzte der Ivorer in die Tat um. Mit seinem Goldtor erlöste er alle.
Bartosz Mazurek: Note 3
Fügte sich im Mittelfeld nach Einwechslung gut ein.
Frans Krätzig: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Danny Röhl: Note 4
Stellte sein Team gut ein, dazu stach Joker Konate.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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