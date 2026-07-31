Gall winkt ein Duell mit Superstar Pogacar

Felix Gall kehrt am Samstag nach zweimonatiger Pause bei der Clasica San Sebastian ins Renngeschehen zurück. Das Eintagesrennen im Baskenland dient Österreichs Radstar als Härtetest für die Vuelta a Espana. Die Startliste für die letzte Grand Tour ist noch offen, der Tiroler kennt schon seine Ziele.
Nach drei Saisonen mit der Tour de France als Saisonhöhepunkt hat Felix Gall seinen Rennkalender für 2026 komplett auf den Kopf gestellt. Österreichs Radstar konzentriert ganz auf einen Doppelpack mit Giro d’Italia und Vuelta a Espana.
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