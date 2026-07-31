Gall winkt ein Duell mit Superstar Pogacar

Felix Gall kehrt am Samstag nach zweimonatiger Pause bei der Clasica San Sebastian ins Renngeschehen zurück. Das Eintagesrennen im Baskenland dient Österreichs Radstar als Härtetest für die Vuelta a Espana. Die Startliste für die letzte Grand Tour ist noch offen, der Tiroler kennt schon seine Ziele.