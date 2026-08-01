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Nach RBS – Hartberg

Röhl: „Der Sieg gibt uns sehr viel Energie!“

Bundesliga
01.08.2026 23:00
Danny Röhl (Salzburg-Trainer)
Danny Röhl (Salzburg-Trainer)(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, krone.at)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von FC Red Bull Salzburg und TSV Hartberg in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Der Sieg ist hochverdient, wir sind in allen Statistiken weit vorne. Die wichtigste Statistik ist, dass wir ein Tor mehr haben. Nach 15 Minuten hatte ich das Gefühl, dass es bereits 1:0 oder 2:0 stehen hätte müssen. So wurde es immer schwieriger, der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht, sich in jeden Schuss geworfen, daher galt die Devise einfach weitermachen. Es ist nicht zwingend, dass man das Spiel in den ersten zehn Minuten entscheidet, man muss auch wie heute bis zur 89. Minute hart arbeiten. Der Sieg gibt uns sehr viel Energie und Glauben an unsere Stärke. Die Atmosphäre in der Mannschaft ist hervorragend, ich sehe eine Mannschaft, die intakt ist, die sich füreinander freut und zusammenwächst.“

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Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der zuletzt keine optimale Saison hatte und das Publikum begeistern will. Deshalb war unser Matchplan tief stehen und natürlich hätten wir auch Glück gebraucht, was wir bis zur 89. Minute auch hatten. Das Tor dann tut weh, aber man muss ehrlich sein, Salzburg hat extremen Druck ausgeübt. Wir hatten die eine oder andere Situation, die wir besser fertigspielen hätten können, aber die Leistung meiner Mannschaft war von Leidenschaft und Willen geprägt. Das ist die Basis für diese Saison. In Ballbesitz müssen wir bessere Lösungen finden, ich denke, dass wir gegen Salzburg die richtige Antwort gefunden haben, die war nicht so schlecht.“

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