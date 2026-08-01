Röhl: „Der Sieg gibt uns sehr viel Energie!“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Der Sieg ist hochverdient, wir sind in allen Statistiken weit vorne. Die wichtigste Statistik ist, dass wir ein Tor mehr haben. Nach 15 Minuten hatte ich das Gefühl, dass es bereits 1:0 oder 2:0 stehen hätte müssen. So wurde es immer schwieriger, der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht, sich in jeden Schuss geworfen, daher galt die Devise einfach weitermachen. Es ist nicht zwingend, dass man das Spiel in den ersten zehn Minuten entscheidet, man muss auch wie heute bis zur 89. Minute hart arbeiten. Der Sieg gibt uns sehr viel Energie und Glauben an unsere Stärke. Die Atmosphäre in der Mannschaft ist hervorragend, ich sehe eine Mannschaft, die intakt ist, die sich füreinander freut und zusammenwächst.“