Sturm-Trainer grantelt: „Es ist fast ein Rätsel!“

Philipp Semlic (Trainer WSG Tirol): „Es war eine gute Leistung vom Kämpferischen, von der Einsatzbereitschaft und vom Teamspirit her. In der zweiten Hälfte waren wir immer mehr in der Defensive, haben den Gegner aber oft ins Abseits laufen lassen. Gegen Sturm einen Punkt zu machen, spricht nicht nur für die Moral, sondern auch für das Ganzheitliche. Für uns war heute nicht mehr drin, so ehrlich muss man sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Hamzic hat großes Potenzial. Er wird sicher noch Fehler machen, aber die kann er bei uns machen.“