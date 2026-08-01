Über Ausgrabungsstätte
Touristenflugzeug stürzt in Peru ab: 13 Tote
Beim Crash eines kleinen Touristenflugzeugs in Peru sind einem Medienbericht zufolge am Samstag alle 13 Insassen getötet worden.
Die Maschine sei bei einem Flug über die historische Ausgrabungsstätte der Nazca-Linien im Süden des Landes abgestürzt, berichtete der staatliche Fernsehsender TVPeru. An Bord hätten sich elf Passagiere und zwei Piloten befunden, hieß es. Über ihre Nationalitäten war vorerst nichts bekannt.
Die Nazca-Linien sind über 1500 riesige, nur aus der Luft und von umliegenden Hügeln aus sicht- und erkennbare Scharrbilder (Geoglyphen) in der Wüste nahe der Stadt Nazca in Peru. Als Urheber der Linien gelten die Paracas-Kultur und die Nazca-Kultur.
Die Nazca-Ebene zeigt auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern bis zu 20 Kilometer lange Linien, Dreiecke und trapezförmige Flächen sowie Figuren mit einer Größe von etwa zehn bis mehreren hundert Metern. Es handelt sich um Abbilder von Menschen, Affen, Vögel und Walen.
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