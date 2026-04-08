Warum Kärntner Justiz Zeichnungs-Verbot verhängt

In sieben Wochen rückt das Klagenfurter Landesgericht mit einem brisanten Prozess in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch wer sich Bilder von dem Verfahren erhofft, wird enttäuscht: Denn es gibt nicht nur ein rigoroses Film- und Fotoverbot, sondern es darf auch nicht gezeichnet werden.
In anderen Ländern nach wie vor üblich, sind Gerichtszeichnungen in Österreich mittlerweile eine Seltenheit. Dabei stellen sie bei großen Verfahren manchmal die einzige Möglichkeit dar, einen Eindruck vom Geschehen im Gerichtssaal zu vermitteln – und diesen auch für die Nachwelt zu dokumentieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.