Warum Kärntner Justiz Zeichnungs-Verbot verhängt

In sieben Wochen rückt das Klagenfurter Landesgericht mit einem brisanten Prozess in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch wer sich Bilder von dem Verfahren erhofft, wird enttäuscht: Denn es gibt nicht nur ein rigoroses Film- und Fotoverbot, sondern es darf auch nicht gezeichnet werden.