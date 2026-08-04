Früchtl zu Salzburg: Jetzt geht alles ganz schnell

Christian Zawieschitzky ist bei Red Bull Salzburg die klare Nummer eins im Tor. Das hat der Klub schon vor einigen Wochen bestätigt. Zuletzt waren die Bullen auf der Suche nach einem Ersatzmann, der für den Tiroler einspringen könnte. Und es sieht ganz danach aus, als würde Christian Früchtl dieser neue Mann werden.

Medizincheck könnte schon am Mittwoch über die Bühne gehen

Vergangene Woche wollte Sportboss Marcus Mann das Interesse Salzburgs am Torhüter von Lecce nicht bestätigen. Laut „Krone“-Infos geht jetzt aber alles ganz schnell. Früchtl soll noch heute in München landen und wohl schon morgen den Medizincheck bei Red Bull Salzburg absolvieren. Der Transfer könnte also schon in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.