Früchtl zu Salzburg: Jetzt geht alles ganz schnell

Die Position des zweiten Goalies ist bei Red Bull Salzburg noch vakant. Noch. Denn die Bullen stehen kurz vor der Verpflichtung von Christian Früchtl. Der Transfer wird – wenn alles glatt läuft – wohl noch in dieser Woche offiziell.
Christian Zawieschitzky ist bei Red Bull Salzburg die klare Nummer eins im Tor. Das hat der Klub schon vor einigen Wochen bestätigt. Zuletzt waren die Bullen auf der Suche nach einem Ersatzmann, der für den Tiroler einspringen könnte. Und es sieht ganz danach aus, als würde Christian Früchtl dieser neue Mann werden.
Medizincheck könnte schon am Mittwoch über die Bühne gehen
Vergangene Woche wollte Sportboss Marcus Mann das Interesse Salzburgs am Torhüter von Lecce nicht bestätigen. Laut „Krone“-Infos geht jetzt aber alles ganz schnell. Früchtl soll noch heute in München landen und wohl schon morgen den Medizincheck bei Red Bull Salzburg absolvieren. Der Transfer könnte also schon in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.
Der 26-Jährige kennt die österreichische Bundesliga schon aus seiner Zeit bei Austria Wien. Der Bayer, der mit 15 Jahren zum ersten Mal bei den Profis des FC Bayern München mittrainierte, absolvierte insgesamt 61 Partien für die Veilchen. Jetzt steht er kurz vor einer Rückkehr nach Österreich.
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