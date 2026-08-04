Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“

Österreich ächzt unter der Hitzewelle! Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke lassen Straßen und Gebäude aufheizen und machen den Alltag zur Belastungsprobe. Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, sich abzukühlen. Doch wie gehen die Wiener mit der Extremhitze um? Welche Tricks helfen ihnen, den heißen Tagen zu trotzen? krone.tv hat sich in der Wiener Innenstadt umgehört.