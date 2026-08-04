Sorge um die Kärntner Radiologie-Versorgung

Ein Spezialist verlässt die Kabeg, eine wichtige Versorgung steht auf dem Prüfstand: Die Ärztekammer warnt nach dem Abgang von Radiologie-Chef Luca De Paoli vor einem möglichen Engpass bei lebenswichtigen Eingriffen.
Die Kärntner Ärztekammer schlägt Alarm: Mit OA Dott. Luca De Paoli verliert das Klinikum Klagenfurt den Leiter des Departments für Interventionelle Radiologie. Ärztekammer-Präsident Markus Opriessnig und Vizepräsident Maximilian Miksch sehen darin ein Warnsignal für das Gesundheitssystem.
De Paoli habe seit 2014 wichtige Arbeit für die Kärntner Bevölkerung geleistet und das Department seit 2024 geführt. Laut Ärztekammer fehlten zuletzt jedoch die notwendigen Rahmenbedingungen, um die hohen Ansprüche an Qualität und Verfügbarkeit dauerhaft zu erfüllen.
Interventionelle Radiologie für Notfälle entscheidend
Die Interventionelle Radiologie ist für viele Notfälle entscheidend. Mithilfe von Kathetern können Blutungen gestoppt, Gefäße geöffnet oder Schlaganfallpatienten behandelt werden. Auch in der Krebsmedizin gewinnt die Methode zunehmend an Bedeutung.
Die Ärztekammer warnt davor, die Folgen des Abgangs zu unterschätzen. Das Klinikum Klagenfurt verfüge über das einzige Department dieser Spezialisierung in Kärnten. Angesichts des Personalmangels müsse rasch gehandelt werden, um die Versorgung langfristig sicherzustellen.
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