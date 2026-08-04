„Foltergeneral“ nach Urteil in Wien nun in Syrien

Jener syrische „Foltergeneral“, der nach seiner Verurteilung in Wien untergetaucht ist, dürfte sich tatsächlich wieder in seiner Heimat befinden. Dort wird Muassab Abou R. offenbar als Held gefeiert.
R., der frühere Leiter der Kriminalpolizei von Raqqa, soll in seinen Heimatort zurückgekehrt sein, der bei den Golanhöhen im Süden Syriens liegt, und als Held willkommen geheißen worden sein, berichtete ein Privatermittler dem Nachrichtenmagazin „News“. Die Familie von R. habe in sozialen Medien verbreitet, ihren „ehrenwerten Sohn“ in Empfang zu nehmen, „nachdem Allah ihm die Freilassung aus dem Gefängnis in Österreich gewährt hat“.
Anfang Juli wurden R. und Khaled Al H., der frühere Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes, am Wiener Landesgericht der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Laut nicht rechtskräftigem Urteil hatten sich H. und R. in Raqqa in ihrer jeweiligen Funktion „staatlich organisierter, systematischer Folter“ schuldig gemacht.
Komplize sitzt in Wien in U-Haft
Um Zivilisten von Protesten gegen Assad abzuhalten, seien Festgenommene misshandelt und teilweise mit Waffen gequält worden, stellte das Erstgericht fest. Im Unterschied zu H., der seit Dezember 2024 in der Justizanstalt Wien-Josefstadt durchgehend in U-Haft sitzt und dort den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens abwartet, befand sich R. vor, während und nach der Verhandlung auf freiem Fuß.
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