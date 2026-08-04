„Foltergeneral“ nach Urteil in Wien nun in Syrien

R., der frühere Leiter der Kriminalpolizei von Raqqa, soll in seinen Heimatort zurückgekehrt sein, der bei den Golanhöhen im Süden Syriens liegt, und als Held willkommen geheißen worden sein, berichtete ein Privatermittler dem Nachrichtenmagazin „News“. Die Familie von R. habe in sozialen Medien verbreitet, ihren „ehrenwerten Sohn“ in Empfang zu nehmen, „nachdem Allah ihm die Freilassung aus dem Gefängnis in Österreich gewährt hat“.