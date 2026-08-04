Bär tötete Pony, Wolf zum Abschuss freigegeben

Im Tiroler Bezirk Landeck treibt nicht nur ein Bär sein Unwesen, sondern auch der Wolf. Wie das Land mitteilte, fielen zwei Schafe einem sogenannten Schadwolf zum Opfer. Dieser wurde folglich zum Abschuss freigegeben. Unterdessen schnappte sich der größere Beutegreifer ein Pony.
Zwei Schafe in einem Almgebiet im Kaunertal fielen Ende vergangener Woche einem Wolf zum Opfer, wie das Land am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Vier weitere Schafe galten als abgängig. Von der Landesregierung wurde deswegen eine Abschussverordnung für den Schadwolf erlassen.
Gültig ist sie bis zum 27. September, die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden.
Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen nähert.
Das Land Tirol in einer Aussendung
Bär geht weiter um
Doch nicht nur der Wolf geht im Bezirk Landeck um, auch der Bär treibt weiterhin sein Unwesen. In Pfunds wurde am Montag ein Pony tot aufgefunden. „Nach amtstierärztlicher Begutachtung besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Bären“, heißt es. Endgültige Gewissheit soll die Analyse von Tupferproben bringen.
Hinweise, dass sich der Bär dem Menschen bzw. dem Siedlungsraum nähere, gebe es derzeit aber noch nicht, beruhigt das Land.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.