Bär tötete Pony, Wolf zum Abschuss freigegeben

Bär geht weiter um

Doch nicht nur der Wolf geht im Bezirk Landeck um, auch der Bär treibt weiterhin sein Unwesen. In Pfunds wurde am Montag ein Pony tot aufgefunden. „Nach amtstierärztlicher Begutachtung besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Bären“, heißt es. Endgültige Gewissheit soll die Analyse von Tupferproben bringen.