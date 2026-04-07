Psychiatrie-Station wird am Wochenende geschlossen

Traurige Realität: Im Schwarzacher Spital gibt es an Wochenenden keine Betreuung für psychiatrische Patienten. Damit ist die 50 Kilometer entfernte Christian-Doppler-Klinik in der Stadt Salzburg die einzige Anlaufstelle – und das bis zum Herbst. Es läuft eine fieberhafte Suche nach Lösungen.