Scooterfahrer flüchtete nach Unfall mit Alkoradler

Frontal mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist ein Unbekannter auf seinem E-Scooter am Donnerstagabend in der Stadt Salzburg. Beide Beteiligten stürzten daraufhin. Der 33-jährige Radler, der schwer betrunken war, wurde bei dem Unfall verletzt. Der Scooterfahrer suchte hingegen das Weite ...