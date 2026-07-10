Scooterfahrer flüchtete nach Unfall mit Alkoradler

Frontal mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist ein Unbekannter auf seinem E-Scooter am Donnerstagabend in der Stadt Salzburg. Beide Beteiligten stürzten daraufhin. Der 33-jährige Radler, der schwer betrunken war, wurde bei dem Unfall verletzt. Der Scooterfahrer suchte hingegen das Weite ...
Der Unfall ereignete sich im Salzburger Stadtteil Lehen im Kreuzungsbereich der Fasaneriestraße mit dem Makartkai. Wie die Polizei berichtet, wurde der verletzte 33-Jährige nach der medizinischen Erstversorgung in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht.
Ein Alkoholtest mit dem in Salzburg lebenden Deutschen ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der Elektrorollerfahrer flüchtete vom Unfallort. Weitere Ermittlungen laufen.
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