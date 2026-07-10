Jetzt ist Rettung in letzter Minute in Sicht

Gibt es noch eine Rettung? Auf der beliebten Postalm könnte der Winterbetrieb doch weitergehen. Es gibt neue Übernahmegespräche und neue Hoffnung. Erste Beschlüsse dazu sind schon gefallen.
Der Postalm-Winterbetrieb stand schon mehrmals vor dem Aus. Im Dezember hatte der Geschäftsführer des Liftbetriebs angekündigt, sich mit seinem Partner zurückziehen zu wollen. Es geht um Investitionen und eine Verlängerung der Pacht mit den Grundeigentümern. Ein Verkauf wird angestrebt.
Jetzt liegt eine neue Lösung am Tisch: Erste Informationen drangen durch, dass die Strobler und die Abtenauer Mautgesellschaften sowie einige Bauern den Winterpark auf der Postalm übernehmen wollen. Der Winterbetrieb könnte ganzjährig von den Mauteinnahmen profitieren.
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