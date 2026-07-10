Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorstand wusste nichts

So kam es bei Traditionsklub zum Finanzchaos

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.07.2026 09:30
Wie es beim FC Puch weitergeht, ist noch unklar.
Wie es beim FC Puch weitergeht, ist noch unklar.(Bild: Sebastian Steinbichler)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Thematik rund um das Abspringen eines Geldgebers bei Salzburgligist Puch zieht weiter seine Kreise. Der Spielbetrieb in der Salzburger Liga sei zwar gesichert, doch die Kicker könnten den Tennengauern abhanden kommen. Wie der Verein überhaupt in die Schieflage geriet, weiß die „Krone“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor wenigen Tagen sah bei Salzburgligist Puch noch alles rosig aus. Mit Topspielern wie Neuzugang Marinko Sorda wurden die Ziele für die kommende Saison hochgesteckt. Am Dienstagabend dann der große Knall nach dem Training: Ein Geldgeber sitzt in Hamburg im Gefängnis! Die Spieler können teilweise nicht bezahlt werden. Der Zerfall der Mannschaft droht!

Die große Frage, die sich viele im Salzburger Fußball-Unterhaus, besonders aber in der Tennengauer Gemeinde, stellen, lautet: Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Wie viele Spieler kann der Salzburgligist halten?
Wie viele Spieler kann der Salzburgligist halten?(Bild: Andreas Tröster)

„Die beiden haben das organisiert“
In den vergangenen Tagen stand Obmann Manfred Wallner immer wieder im Kreuzfeuer und äußerte sich zur aktuellen Situation beim FC Puch. Das frisch gewählte Vereinsoberhaupt soll laut „Krone“-Informationen mit dem Finanzcrash aber nur wenig zu tun haben. Den Deal mit dem Immobilienmakler, der in Hamburg wegen Veruntreuung festgenommen wurde, hatten Mittelfeldspieler Patrick Schober und Trainer Daniel Buhacek eingefädelt. „Die beiden haben das organisiert“, bestätigte Vorstandsmitglied Josef Penco. „Deshalb konnten wir den neuen Spielern mehr Geld anbieten.“

Zitat Icon

Wir im Vorstand wissen bis heute nicht, was den Spielern versprochen wurde und wie genau die Gespräche mit dem Geldgeber verlaufen sind.

Vorstandsmitglied Josef Penco

Sowohl der Kassier als auch die übrigen Vorstandsmitglieder sollen über die genauen Zahlen allerdings nicht Bescheid gewusst haben. „Wir im Vorstand wissen bis heute nicht, was den Spielern versprochen wurde und wie genau die Gespräche mit dem Geldgeber verlaufen sind. Wir wurden also nicht informiert und dachten, dass das schon passen wird“, fügte Penco hinzu. Der Vorstand tappte also noch immer im Dunkeln und vertraute dem Duo quasi blind!

Vorstand will künftig Bescheid wissen
Sind personelle Konsequenzen in Puch nun die Folge? „Aktuell werden wir bei den beiden nicht reagieren. Sie haben dem Sponsor vertraut, haben sich einwickeln lassen und müssen aufgrund ihrer Unerfahrenheit jetzt Lehrgeld bezahlen und die Situation ausbaden“, verdeutlichte Penco. Der Vorstand stellte allerdings klar, dass man künftig über Verhandlungen mit Spielern und Sponsoren Bescheid wissen müsse.

Lesen Sie auch:
Düstere Aussichten beim FC Puch.
Nach Finanzbeben
Traditionsklub kämpft um gesamte Mannschaft
09.07.2026
Alle Spieler dahin?
Sponsor weg! Salzburgligist in schwerer Finanznot
07.07.2026

Laut Penco sei der Spielbetrieb in der Salzburger Liga weiterhin gesichert. Die Spieler schauen sich jedoch, wie berichtet, bereits nach neuen Klubs um. „Am Montag wissen wir dann, wer wirklich bleibt oder geht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
10.07.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
132.002 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
102.536 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
90.874 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1838 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1193 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1091 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Vorstand wusste nichts
So kam es bei Traditionsklub zum Finanzchaos
Sport Tv Logo
Anna Meixner
„Es war an der Zeit, nach Schweden zurückzukehren“
Größtes Radsport-Event
„Wenn Tour kommt, darf kein Begräbnis stattfinden“
Nach geplatztem Deal
Stadtklub holt Salzburger-Liga-Meister für Abwehr
Nach Finanzbeben
Traditionsklub kämpft um gesamte Mannschaft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf