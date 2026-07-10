So kam es bei Traditionsklub zum Finanzchaos

„Die beiden haben das organisiert“

In den vergangenen Tagen stand Obmann Manfred Wallner immer wieder im Kreuzfeuer und äußerte sich zur aktuellen Situation beim FC Puch. Das frisch gewählte Vereinsoberhaupt soll laut „Krone“-Informationen mit dem Finanzcrash aber nur wenig zu tun haben. Den Deal mit dem Immobilienmakler, der in Hamburg wegen Veruntreuung festgenommen wurde, hatten Mittelfeldspieler Patrick Schober und Trainer Daniel Buhacek eingefädelt. „Die beiden haben das organisiert“, bestätigte Vorstandsmitglied Josef Penco. „Deshalb konnten wir den neuen Spielern mehr Geld anbieten.“