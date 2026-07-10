Ferien, Festival, Unfälle: Stau-Alarm in Salzburg

Einmal waren nicht die Urlauber am großen Verkehrschaos in Salzburg Schuld. Das half jenen Autofahrern, die am Freitag in der Stadt Salzburg im Stau standen aber auch nicht. Selbst kurze Wege verzögerten sich wieder einmal erheblich. Grund war auch ein Unfall beim Steinlechner-Kreisverkehr im Stadtteil Parsch. Hier krachte ein Pkw-Lenker gegen eine Mauer und wurde schwer verletzt.