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Viele Verzögerungen

Ferien, Festival, Unfälle: Stau-Alarm in Salzburg

Salzburg
10.07.2026 18:00
Für Samstag und Sonntag droht aufgrund des Ferienbeginns in sechs österreichischen und vier ...
Für Samstag und Sonntag droht aufgrund des Ferienbeginns in sechs österreichischen und vier deutschen Bundesländern auf der A10 neuer Stau.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schon seit Donnerstag staut es in und um die Stadt Salzburg gewaltig. Am Wochenende drohen weitere Verzögerungen. Die Asfinag und die Landespolitik probieren es in diesem Sommer mit neuen Maßnahmen ...

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Einmal waren nicht die Urlauber am großen Verkehrschaos in Salzburg Schuld. Das half jenen Autofahrern, die am Freitag in der Stadt Salzburg im Stau standen aber auch nicht. Selbst kurze Wege verzögerten sich wieder einmal erheblich. Grund war auch ein Unfall beim Steinlechner-Kreisverkehr im Stadtteil Parsch. Hier krachte ein Pkw-Lenker gegen eine Mauer und wurde schwer verletzt.

Auch in der Münchner Bundesstraße gab es Richtung Freilassing einen Unfall. Rund um Koppl sorgte dann ab dem Nachmittag die Anreise zum Electric Love Festival für Stau. Auf der Tauernautobahn Richtung Süden war es dagegen vergleichsweise ruhig.

Zwischen dem Walserberg und Golling gilt Tempo 100
Für heute, Samstag, wird hier aber auch viel Verkehr erwartet. In sechs österreichischen und vier deutschen Bundesländern sowie Teilen der Niederlande beginnen an diesem Wochenende die Ferien. Teilweise schon seit vergangenem Wochenende sind die neuen Maßnahmen von Asfinag und Land Salzburg in Kraft.

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Jeweils von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gilt zwischen Walserberg und Golling in den Sommermonaten Tempo 100. Dazu ging auch die neue mobile Webseite driveaustria.info in Betrieb, die in Echtzeit Informationen zur Verkehrslage und Verzögerungen vor allem an internationale Reisende liefern soll. Die bekannten Abfahrtssperren gelten ebenfalls wieder.

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