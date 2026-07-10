Nach vier Jahren feiert Beach-Turnier ein Comeback

Die Durststrecke ergab sich aus einem einfachen Grund: Geld. Die Kosten für die Organisatoren, die seit Jahren zu den größten Turnierveranstaltern im Nachwuchsbereich gehören, wurden irgendwann zu hoch. Für die offiziellen Schiedsrichter musste man 1500 Euro aufwärts zahlen, was sich irgendwann nicht mehr rentierte. Weil Fankhauser bei der Sitzung jedoch Druck machte, gab es die Änderung, dass es keine offiziellen Schiri-Vorgaben gibt.