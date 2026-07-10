Nach vier Jahren feiert Beach-Turnier ein Comeback

In Zell am See gibt es am Wochenende wieder ein Beach-Turnier zu sehen. Eine Änderung erleichtert es den Organisatoren. Dadurch können die Damen wieder im Pinzgau aufschlagen. Das Panorama dort hat einiges zu bieten.
„Ich habe meinen Mund zu weit aufgemacht“, lacht Peter Fankhauser. So blieb ihm nach einer Verbandssitzung im Herbst nichts anderes übrig, als bei ihm in Zell am See wieder ein Beachvolleyball-Turnier auszutragen. So schlagen heute und Sonntag nach vier Jahren Pause die Damen beim Open wieder auf.
Wir schauen nicht großartig um Sponsoren, sondern wollen, dass möglichst viele junge Spielerinnen teilnehmen.
Peter Fankhauser
Bild: zVg
Die Durststrecke ergab sich aus einem einfachen Grund: Geld. Die Kosten für die Organisatoren, die seit Jahren zu den größten Turnierveranstaltern im Nachwuchsbereich gehören, wurden irgendwann zu hoch. Für die offiziellen Schiedsrichter musste man 1500 Euro aufwärts zahlen, was sich irgendwann nicht mehr rentierte. Weil Fankhauser bei der Sitzung jedoch Druck machte, gab es die Änderung, dass es keine offiziellen Schiri-Vorgaben gibt.
„Wir schauen nicht großartig um Sponsoren, sondern wollen, dass möglichst viele junge Spielerinnen teilnehmen“, erklärt Fankhauser, dessen Leidenschaft sein Verein „Volleyboi Zell am See“ ist. Rund 130 Mitglieder hat der Klub, knapp 100 davon sind unter 18 Jahre. Mädchen sind in der Überzahl, weshalb das Turnier nur für Frauen geöffnet ist. Mit Elena Hofmann schlägt ein Saalfeldener Talent, das in der Halle bei UVC Graz in der 1. Bundesliga spielt, mit Freundin Iris Fehringer auf.
Schönes Panorama
Neben einer neuen Netzanlage um 6500 Euro und einem frisch renovierten dritten Platz bekommen die Athletinnen auch ein herrliches Panorama. Vom Platz am Wieserhof hat man nur circa 15 Meter bis zum Zeller See, sieht wie beim Haus Gabi die Berge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.