Besucher ließen am Auftakttag die Hüllen fallen!

Der Warm-Up Tag des Electric Love Festivals fiel wettermäßig noch ins Wasser. Wegen der Regenschauer waren am Mittwoch modemäßig Gummistiefel und Regenmäntel angesagt. Aber der Wettergott meinte es dann doch noch gut mit den Festivalbesuchern.
Zum großen Festival-Auftakt am Donnerstag nahmen die Temperaturen Fahrt auf – und auch modemäßig wurde es durchaus heiß: Die Feierwütigen ließen ihre Hüllen fallen!
Vor allem bei den Damen setzte sich auch heuer viel Glitzer durch. Ob in Form von Netzleiberln mit Strasssteinen oder aufgeklebten Kristallen im Gesicht.
Farblich hatte Schwarz in der Menge der Festivalbesucher klar die Nase vorn, bunte Akzente schafften es dann aber doch immer wieder durchzudringen. Bei manchen Damen sogar bis in die Haarwurzeln. Kreative Frisuren mit gewissem Pep stachen aus der Menge heraus.
Aber auch die Herren standen den Damen modisch um nichts nach. An ihnen konnte man vor allem lustige Verkleidungen erspähen. Zum Beispiel bei Florian, der im Henderl-Kostüm kam. „Ein schräges Kostüm gibt es bei mir jedes Jahr. Das ist Tradition. Seit fünf Jahren ist das Electric Love für mich ein Fixpunkt!“, sagt er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.