Besucher ließen am Auftakttag die Hüllen fallen!

Aber auch die Herren standen den Damen modisch um nichts nach. An ihnen konnte man vor allem lustige Verkleidungen erspähen. Zum Beispiel bei Florian, der im Henderl-Kostüm kam. „Ein schräges Kostüm gibt es bei mir jedes Jahr. Das ist Tradition. Seit fünf Jahren ist das Electric Love für mich ein Fixpunkt!“, sagt er.