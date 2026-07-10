„Wollen in Salzburg hohes Basketball-Niveau sehen“

Zu Gast? Die Gmunden Swans, Craislheim Merlins, Gießen 46ers (beide D) sowie der tschechische Erstligist Sokol Pisek. Dafür scheut das Organisatoren-Quintett auch keine Kosten und Mühen, schrieben außerdem unzählige Mails an mehrere Teams und stellen ihnen die Unterkünfte. „Wir wollen es in den nächsten Jahren wieder machen“, sind Miksch und Co., die auch mit Ulm (2023 deutscher Meister) in Kontakt waren, trotz des hohen Aufwands voller Tatendrang. „Wir wollten etwas organisieren, um den Basketball wieder bekannter zu machen, um Kinder zu motiveren.“