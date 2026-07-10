„Wollen in Salzburg hohes Basketball-Niveau sehen“

Erstmals seit Sommer 2022 gibt es in Salzburg wieder Basketball auf hohem Niveau zu sehen. Denn die Salzburg Knights organisieren ein internationales Turnier mit vier Teams. Um den Basketball-Fans etwas zu bieten und Kinder für den Sport zu begeistern, investieren die vier Vorstandsmitglieder Tausende Euros.
„Wir wollen, dass in Salzburg wieder etwas stattfindet, das vom Niveau her gut ist.“ Raphael Miksch will den Basketball-Fans in der Mozartstadt nach dem Gastspiel des heimischen Nationalteams 2022 wieder etwas bieten und organisiert deswegen mit drei Vorstandsmitgliedern der Salzburg Knights ein internationales Vorbereitungsturnier am 5. und 6. September in der Sporthalle Alpenstraße.
Zu Gast? Die Gmunden Swans, Craislheim Merlins, Gießen 46ers (beide D) sowie der tschechische Erstligist Sokol Pisek. Dafür scheut das Organisatoren-Quintett auch keine Kosten und Mühen, schrieben außerdem unzählige Mails an mehrere Teams und stellen ihnen die Unterkünfte. „Wir wollen es in den nächsten Jahren wieder machen“, sind Miksch und Co., die auch mit Ulm (2023 deutscher Meister) in Kontakt waren, trotz des hohen Aufwands voller Tatendrang. „Wir wollten etwas organisieren, um den Basketball wieder bekannter zu machen, um Kinder zu motiveren.“
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