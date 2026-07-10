Autofahrer fuhr gegen Mauer: Schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen endete ein Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Stadt Salzburg. Wie das Rote Kreuz mitteilte, fuhr ein Autolenker beim „Steinlechner-Kreisverkehr“ zwischen Aigner Straße, Gaisbergstraße und Bürglsteinstraße gegen eine Mauer.
Das Rote Kreuz rückte mit einem Notarztwagen, einem Rettungswagen und einem Krankentransportfahrzeug zum Unfallort aus. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.
In der Umgebung bildete sich rasch ein heftiger Stau. Dieser reicht nicht nur bis in die Aignerstraße zurück, sondern auch bis zur Sterneckstraße und zur Alpenstraße auf der anderen Seite der Salzach.
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