Eine Bar über einen Kilometer und 8000 Mitarbeiter

Am Donnerstag wurde das Electric Love Festival am Salzburgring offiziell eröffnet. Das Event ist auf allen Ebenen eine Veranstaltung der Superlative. Die „Krone“ kennt die verrücktesten Zahlen.
Insgesamt 180.000 Besucher begrüßt das Electric Love Festival jedes Jahr. Die heurige Ausgabe wird wohl alle Rekorde brechen, der gestrige Donnerstag war gemessen an Fans der erfolgreichste der Geschichte. Damit am und rund ums Gelände alles nach Plan funktioniert, ist logistisch einiges auf die Beine zu stellen. Die „Krone“ kennt die Mega-Zahlen des Spektakels.
200 Künstler treten auf sieben verschiedenen Bühnen auf. Die heuer etwas erneuerte Mainstage, an der 120 Menschen beim Aufbau beteiligt waren, ist mit 14 Lasern ausgestattet. 1400 technische Geräte sorgen für idealen Sound.
Das komplette Gelände erstreckt sich über 700.000 Quadratmeter, 18.500 davon befinden sich direkt auf dem Salzburgring. Auf dieser Fläche stehen unter anderem 200 Duschen, 600 Toiletten, 680 Mülleimer, 85 Lichtmasten und insgesamt 24 Kilometer Zäune.
1000 Barkeeper am Festival
Auch zahlreiche Mitarbeiter werden fürs Event benötigt. 30 Personen sind ganzjährig angestellt, während des Festivals arbeiten 8000 im Team des Veranstalters. Gleich 1000 davon sind Barkeeper.
Wenn man alle 45 Bars nebeneinander stellen würde, wären sie einen Kilometer lang. Und um die Besucher zu versorgen, stehen 1300 Bierfässer, 200.000 Energydrinks und 85 Tonnen Eis bereit. Zudem gibt es in 50 Foodtrucks alles, was das Fanherz begehrt. Neben Klassikern wie Pizza und Burger warten auch österreichische Schmankerl wie Kasnockn und Bauernkrapfen.
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