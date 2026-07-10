Eine Bar über einen Kilometer und 8000 Mitarbeiter

Wenn man alle 45 Bars nebeneinander stellen würde, wären sie einen Kilometer lang. Und um die Besucher zu versorgen, stehen 1300 Bierfässer, 200.000 Energydrinks und 85 Tonnen Eis bereit. Zudem gibt es in 50 Foodtrucks alles, was das Fanherz begehrt. Neben Klassikern wie Pizza und Burger warten auch österreichische Schmankerl wie Kasnockn und Bauernkrapfen.