Bürger kritisieren jetzt noch Lärm bei Stadtfest

Mehr als 10.000 Menschen strömten am 28. Juni in die Halleiner Altstadt, um die Salinenstadt zu feiern. Doch seither gehen die Wogen hoch: Gastronomen kritisieren den Veranstalter und fordern Rücktritte. Politisch wurde von FPÖ, Grüne und ÖVP eine Sondersitzung der Gemeindevertretung einberufen – die Mandatare fordern Aufklärung. Was war passiert? Der Tourismusverband ließ als Veranstalter kurzerhand am Stadtfest-Tag Bauzäune aufstellen, um Gastronomen, die sich finanziell nicht beteiligen, auszusperren.