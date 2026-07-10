Riesen-Schraubenzieher schwebte über der Stadt

Freitagabend staunten Bewohner in der Stadt Salzburg nicht schlecht: Über Maxglan schwebte ein überdimensionales Teil, das zuerst einmal an ein Ufo erinnerte. Das Rätsel konnte dann gelöst werden.
Was ist denn das? Überraschte Beobachter zoomten Freitagabend das Flugobjekt mit ihren Handys näher und rätselten über dessen Ursprung. Ist es ein Werbe-Gag, ein Wetterballon zur Aufzeichnung von meteorologischen Daten? Oder sogar ein Ufo?
Das Rätsel ließ sich schließlich aufklären: Es handelte sich um keine gefährliche Invasion, sondern um einen Heißluftballon in Form eines riesigen Schraubenziehers.
„Wir jagen Schraubendreher in die Luft“, heißt es dazu auf der Website des Herstellers von Schraubwerkzeugen, das für die Aktion verantwortlich zeichnete. Der Riesen-Ballon landete neben dem Flughafen am Gelände der früheren Brotfabrik.
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