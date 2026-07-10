Traditionsfirma könnte das Aus erspart bleiben

Diese Woche verschärfte sich die Lage für die insolvente Trilety GmbH aus Hallein. Die Fortführung der Pleite-Gesellschaft scheiterte. Jetzt scheint es aber einen Lichtblick für die 37 Mitarbeiter zu geben. Der Kehrmaschinen-Hersteller könnte unter neuem Namen fortgeführt werden.
Für die in die Pleite geschlitterte Trilety GmbH, ihre Mitarbeiter und auch für die Kunden könnte es doch noch einmal Hoffnung geben. Mit der neuen Hall X-Tech GmbH könnte es nämlich am Halleiner Standort nach der Unternehmensschließung doch noch einmal weitergehen.
Die Gesellschaft wurde nach dem endgültigen Aus für den Tennengauer Reinigungs- und Aufbau-Fabrikanten gegründet. Die Auffanggesellschaft soll vor allem noch offene Aufträge abarbeiten. Geführt wird sie vom ehemaligen technischen Leiter der Trilety GmbH. Bei den Produkten selbst soll sich so weit nichts ändern – und auch deren Markenname vorerst gleich bleiben.
Ob alle 37 Mitarbeiter auch künftig dort beschäftigt sein werden, stand am Freitag allerdings noch nicht fest. Ab kommender Woche soll die Produktion wieder anlaufen und erste Aufträge fertiggestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.