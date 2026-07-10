Traditionsfirma könnte das Aus erspart bleiben

Die Gesellschaft wurde nach dem endgültigen Aus für den Tennengauer Reinigungs- und Aufbau-Fabrikanten gegründet. Die Auffanggesellschaft soll vor allem noch offene Aufträge abarbeiten. Geführt wird sie vom ehemaligen technischen Leiter der Trilety GmbH. Bei den Produkten selbst soll sich so weit nichts ändern – und auch deren Markenname vorerst gleich bleiben.