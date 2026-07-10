Schlager-Abgang fix – in Bremen droht ihm die Bank

Jetzt ist es offiziell: Der FC Red Bull Salzburg gab am Freitagabend den Abschied von Alexander Schlager bekannt. Der 30-jährige ÖFB-Teamtorhüter wechselt mit sofortiger Wirkung in die deutsche Bundesliga zum SV Werder Bremen.
Nach drei Jahren in Diensten des FC Red Bull Salzburg verabschiedet sich Alexander Schlager aus der heimischen Bundesliga.
Der 30-Jährige, der 2023 vom LASK zu den Bullen gewechselt war, in seiner Zeit an der Salzach jedoch ohne Titelgewinn blieb, heuert beim SV Werder Bremen an und setzt damit eine Österreicher-Tradition fort.
Österreicher-Filiale Werder Bremen
Schlager wird der bereits 16. ÖFB-Kicker, der bei den Hanseaten anheuert. Für Salzburg bestritt Schlager, der in der Vorsaison Vize-Kapitän war, 113 Pflichtspiele, in denen er 140 Gegentore kassierte.
Der Salzburger, der zuletzt eine starke WM spielte, könnte bei seinem neuen Klub allerdings nur auf der Bank sitzen. Werder hat vor wenigen Wochen die Kaufoption auf den Esten Karl Hein gezogen und plant mit diesem als Stammtorhüter.
„Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen“, erklärte der Routinier.
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