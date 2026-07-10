Schlager-Abgang fix – in Bremen droht ihm die Bank

„Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen“, erklärte der Routinier.