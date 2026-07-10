Jeder dritte Neuwagen im Flachgau ist elektrisch

Spitzenreiter beim Anteil der Elektroautos ist dabei der Flachgau. Hier wurden im ersten Halbjahr 1124 dieser Fahrzeuge neu zugelassen – mit 32,5 Prozent der Spitzenwert im Bundesland. Auf Platz zwei folgt die Stadt Salzburg, die mit 26,5 Prozent knapp vor dem Tennengau mit 23,6 Prozent liegt.