Jeder dritte Neuwagen im Flachgau ist elektrisch

Um 18 Prozent gestiegen ist die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos in Salzburg im ersten Halbjahr. Waren es hier 2025 noch 2933 Fahrzeuge, so kletterte diese Zahl heuer salzburgweit auf 3475, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mitteilte.
Spitzenreiter beim Anteil der Elektroautos ist dabei der Flachgau. Hier wurden im ersten Halbjahr 1124 dieser Fahrzeuge neu zugelassen – mit 32,5 Prozent der Spitzenwert im Bundesland. Auf Platz zwei folgt die Stadt Salzburg, die mit 26,5 Prozent knapp vor dem Tennengau mit 23,6 Prozent liegt.
Auf den Rängen vier und fünf landen der Pinzgau mit 21,8 Prozent und der Pongau mit 18,8 Prozent. Schlusslicht bildet der Lungau mit 15,2 Prozent, wie Zahlen der Statistik Austria zeigen.
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