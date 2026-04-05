Bei dieser Strafhöhe könnte Wöginger Job verlieren

Wenn Anfang Mai das Urteil im Postenschacher-Prozess rund um ÖVP-Klubobmann August Wöginger fällt, wird sich entscheiden, ob und wie es für den Politiker beruflich weitergeht. Bei einer Verurteilung dürfte die Höhe der Strafe eine entscheidende Rolle spielen. Die „Krone“ kennt die Details und Gerüchte, wer als Klubobmann folgen könnte.
Noch weiß niemand, ob August Wöginger Anfang Mai am Linzer Landesgericht verurteilt oder freigesprochen wird. Doch eines ist schon jetzt klar – sollte es zu keinem Freispruch kommen, dürfte die Höhe der Strafe über seine politische Zukunft im Nationalrat entscheiden.
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