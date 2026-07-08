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Beim GAK ist der nächste Teamspieler im Anflug!

Fußball National
08.07.2026 06:30
Peter Michorl zeigte im roten Trikot bereits seine Qualitäten.
Peter Michorl zeigte im roten Trikot bereits seine Qualitäten.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Der GAK schwitzt derzeit in Loipersdorf für die neue Saison. Im Hintergrund werkelt Sportchef Tino Wawra an einem schlagkräftigen Kader. Der „Krone“ erzählte er, warum der Umbruch nicht so schlimm ist wie von vielen Fans befürchtet oder welcher von den Spielern in dieser Transferphase unverkäuflich ist. Laut „Krone“-Infos soll indes ein Teamspieler im Anflug auf Graz-Weinzödl sein. 

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„Wir wollen im Sommer keinen großen Umbruch“, sagte Sportchef Tino Wawra vor ein paar Monaten angesprochen auf den Kader. Nun verließen in den vergangenen Wochen aber elf Kicker den GAK, sieben neue sind bisher verpflichtet worden.

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