Beim GAK ist der nächste Teamspieler im Anflug!

Der GAK schwitzt derzeit in Loipersdorf für die neue Saison. Im Hintergrund werkelt Sportchef Tino Wawra an einem schlagkräftigen Kader. Der „Krone“ erzählte er, warum der Umbruch nicht so schlimm ist wie von vielen Fans befürchtet oder welcher von den Spielern in dieser Transferphase unverkäuflich ist. Laut „Krone“-Infos soll indes ein Teamspieler im Anflug auf Graz-Weinzödl sein.