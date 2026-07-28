Emma Roberts: Vater Eric Roberts fehlt beim Jawort

Dass Emma Roberts (34) bei ihrer Traumhochzeit am Wochenende ihren berühmten Vater nicht dabeihatte, sorgt in Hollywood für reichlich Gesprächsstoff. Julia Roberts‘ Bruder Eric Roberts (70) fehlte tatsächlich und stellte jetzt gegenüber US-Medien klar, dass er seine Tochter liebe und ihre Entscheidung respektiere.
Die Schauspielerin, bekannt aus „American Horror Story“, heiratete am 25. Juli ihren langjährigen Partner Cody John bei einer privaten Zeremonie im US-Bundesstaat Idaho.
Eiszeit zwischen den beiden?
Während enge Freunde und Familienmitglieder wie Tante Julia Roberts den großen Tag mit dem Paar feierten, fehlte ausgerechnet Emmas Vater. Viele fragten sich: Gibt es noch immer Eiszeit zwischen den beiden?
Es ist absolut wunderbar, dass sie feiert, wie und mit wem sie will.
Eric Roberts über die Hochzeit seiner Tochter Emma
Nun räumt Eric Roberts mit Spekulationen auf. Gegenüber „Page Six“ erklärte der Hollywood-Star, er respektiere die Entscheidung seiner Tochter voll und ganz. „Ich liebe meine Tochter.
Das habe ich immer getan und werde es immer tun“, sagte der 70-Jährige. Es sei allein Emmas Tag gewesen – und sie hätte jedes recht gehabt, ihre Hochzeit genau so zu feiern, wie sie es sich wünsche.
Sorgerecht wegen Drogenproblemen verloren
Die Beziehung zwischen Vater und Tochter gilt seit Jahren als kompliziert. Eric Roberts sprach in der Vergangenheit offen über seine früheren Drogenprobleme. Damals verlor er das Sorgerecht für Emma, die anschließend bei ihrer Mutter aufwuchs. Immer wieder wurde über ein angespanntes Verhältnis spekuliert.
Der Schauspieler betonte jedoch erst vor wenigen Monaten, dass die Öffentlichkeit vieles dramatischer darstelle, als es tatsächlich sei. Sein aktuelles Statement unterstreicht, dass trotz der schwierigen Vergangenheit vor allem eines geblieben ist: die Liebe zu seiner Tochter.
Während Eric Roberts der Hochzeit fernblieb, war ein anderes berühmtes Familienmitglied dabei. Seine Schwester Julia Roberts erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Danny Moder zur Feier. Auch Emmas fünfjähriger Sohn Rhodes, den sie mit Ex-Partner Garrett Hedlund hat, spielte bei der Zeremonie eine besondere Rolle.
Für ihren großen Tag entschied sich Emma Roberts für eine maßgeschneiderte Robe der Designerin Monique Lhuillier, während Bräutigam Cody John in einem braunen Anzug vor den Altar trat.
„Wollte aussehen wie antike Geisterpuppe“
Sie habe kein klassisches Weiß tragen wollen, sagte Roberts der „Vogue“. Daher habe sie gemeinsam mit Lhuillier eine individuelle Stofffarbe entwickelt. „Ich wollte ein bisschen wie ein Geist aussehen – wie eine kleine antike Geisterpuppe“, sagte Roberts.
Vor der malerischen Kulisse eines Flusses in Sun Valley gaben sich die beiden das Jawort und besiegelten ihre Liebe mit einem Kuss vor Familie und Freunden.
Emma Roberts und Cody John machten ihre Beziehung 2022 öffentlich. Nach der Verlobung folgte nun die Hochzeit. Und auch wenn die Gästeliste für Schlagzeilen sorgte, macht Eric Roberts mit seinen Worten deutlich: Groll hegt er keinen – stattdessen wünscht er seiner Tochter nichts als Glück.
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