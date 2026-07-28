Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Flammeninferno

Haftstrafe für Ex-Pächter von Gasthaus bestätigt

Tirol
28.07.2026 11:50
Im Juni 2025 brannte das Traditionsgasthaus. Im März kam es zur Verhandlung.
Im Juni 2025 brannte das Traditionsgasthaus. Im März kam es zur Verhandlung.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Christof Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Nach dem Brand des Innsbrucker Traditionsgasthauses „Stieglbräu“ im Juni vergangenen Jahres sind die vom Landesgericht verhängten Haftstrafen gegen den Ex-Pächter sowie seinen „Helfer“ am Dienstag vom Oberlandesgericht bestätigt worden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der erstangeklagte „Helfer“ war im März wegen Brandstiftung zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden, der zweitangeklagte Ex-Pächter wegen Anstiftung dazu sowie schweren Betrugs zu derselben Höhe. „Die Strafen sind nicht korrekturbedürftig“, hieß es jetzt vonseiten des OLG.

„Wir sind der Ansicht, dass die Erschwernisgründe zwar leicht ergänzt wurden, es aber keiner Korrektur des Strafmaßes bedarf“, erklärte der Vorsitzende des Richtersenats bei der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Innsbruck in seiner Urteilsbegründung. Die in der Schöffenverhandlung im März verhängten unbedingten Haftstrafen seien zwar „nicht streng ausgefallen“, aber sowohl „generalpräventiv als auch spezialpräventiv ausreichend“.

Der Brand führte damals zu einem Großeinsatz.
Der Brand führte damals zu einem Großeinsatz.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

Dass die beiden Bulgaren im März eine Strafe in derselben Höhe ausfassten, sei zudem damit begründbar, dass dem bis dahin unbescholtenen Zweitangeklagten zwei Taten, dem vorbestraften Erstangeklagten eine Tat angelastet worden sei. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die erstinstanzlichen Urteile Berufung eingelegt. Die Verteidiger der beiden Männer hatten hingegen auf Rechtsmittel verzichtet.

Staatsanwaltschaft forderte strengere Strafe
„Es bedarf einer strengeren Strafe“, strich der Staatsanwalt auch am Dienstag bei der Berufungsverhandlung heraus. Dem schlossen sich die Verteidiger des 44-jährigen Erstangeklagten und des Zweitangeklagten naturgemäß nicht an. „Er war Mittäter und die Tat war nicht sein ,Gedankenkind‘“, argumentierte der Verteidiger des Erstangeklagten, Alexander Huber. Seine Vorstrafen in Bulgarien wären zudem „nicht einschlägig“, sein Mandant zudem von Beginn an „reumütig geständig gewesen“. Damit habe er auch zur Aufklärung der Tat beigetragen sowie geholfen, „einiges an Ermittlungsarbeit zu sparen“.

Verteidiger: Höhere Strafen wären zu streng
Der Verteidiger des 37-jährigen zweitangeklagten Ex-Pächters, Markus Abwerzger, strich heraus, dass auch das „späte Geständnis“ seines Mandanten letztlich „von Reue getragen“ gewesen sei. Dieser habe bis zur Tat außerdem „einen tadellosen Lebenswandel“ vorzuweisen. „Er war Gastronom, Unternehmer und Familienvater“, beschrieb Abwerzger den Zweitangeklagten. Eine höhere Strafe wäre auch deshalb „in vielerlei Hinsicht zu streng“. Er spielte auch neuerlich, wie bereits bei der Hauptverhandlung im März, auf dessen damalige Drogenabhängigkeit an. „Er ist aber mittlerweile drogenfrei“, betonte er dazu. Abwerzger bestritt zudem den von der Staatsanwaltschaft ins Treffen geführten Erschwernisgrund der Verführung zur Tat. Denn dafür hätte sein Mandant dem Erstangeklagten eine höhere Summe anbieten müssen.

In ihren abschließenden Worten schlossen sich die beiden Angeklagten weitestgehend den vorangegangenen Ausführungen ihrer Verteidiger an. „Es war der größte Fehler meines Lebens und ich bitte um Vergebung“, sagte der Ex-Pächter, während der erstangeklagte „Helfer“ davon sprach, „einen großen Fehler gemacht zu haben“ und künftig „als normaler Mensch arbeiten und leben“ zu wollen.

Lesen Sie auch:
Anfang Juni 2025 brannte das Gasthaus aus. Am Montag kam es in Innsbruck zum Prozess.
„Ist einfach passiert“
Gasthaus-Großbrand: Pächter und Helfer verurteilt!
30.03.2026
Inferno beauftragt?
Feuer in Traditionsgasthaus: Pächter festgenommen!
14.11.2025

Bekanntes Gasthaus mit viel Prominenz
Der Brand war damals mitten in der Nacht auf den 2. Juni 2025 ausgebrochen, gewaltige Flammen schlugen in den Gastgarten im Innenhof. Acht Bewohner wurden aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert. Fünf von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.

Das Gasthaus „Stieglbräu“ unweit des Landhauses wurde über die Jahrzehnte auch ein beliebter Treffpunkt der Prominenz, vor allem aus dem politischen Bereich. Tirols legendärer, verstorbener Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer (ÖVP) war etwa regelmäßig zu Gast. Auch Fußball-Trainer-Ikone Ernst Happel verkehrte dort während seiner Tiroler Zeit Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre gerne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.07.2026 11:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Haftstrafe
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.560 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
158.718 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
151.854 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1424 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
779 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Innenpolitik
Stocker: „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“
708 mal kommentiert
Die Reaktionen auf das Attentat in Berlin fielen entsetzt aus. Bundeskanzler Stocker sprach von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf