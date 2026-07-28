Haftstrafe für Ex-Pächter von Gasthaus bestätigt

Verteidiger: Höhere Strafen wären zu streng

Der Verteidiger des 37-jährigen zweitangeklagten Ex-Pächters, Markus Abwerzger, strich heraus, dass auch das „späte Geständnis“ seines Mandanten letztlich „von Reue getragen“ gewesen sei. Dieser habe bis zur Tat außerdem „einen tadellosen Lebenswandel“ vorzuweisen. „Er war Gastronom, Unternehmer und Familienvater“, beschrieb Abwerzger den Zweitangeklagten. Eine höhere Strafe wäre auch deshalb „in vielerlei Hinsicht zu streng“. Er spielte auch neuerlich, wie bereits bei der Hauptverhandlung im März, auf dessen damalige Drogenabhängigkeit an. „Er ist aber mittlerweile drogenfrei“, betonte er dazu. Abwerzger bestritt zudem den von der Staatsanwaltschaft ins Treffen geführten Erschwernisgrund der Verführung zur Tat. Denn dafür hätte sein Mandant dem Erstangeklagten eine höhere Summe anbieten müssen.