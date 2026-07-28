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„Markt für Recycling-PET in Europa unter Druck“

Wirtschaft
28.07.2026 11:35
Vor 1,5 Jahren ist das Einwegpfand in Österreich eingeführt worden, um die Sammelquote zu ...
Vor 1,5 Jahren ist das Einwegpfand in Österreich eingeführt worden, um die Sammelquote zu erhöhen (Symbolbild).(Bild: Eva Manhart)
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Von krone.at

Die Einführung des Einwegpfands in Österreich 2025 habe auch in diesem Jahr für einen „konsequenten Aufwärtstrend“ bei den recycelten Getränkeflaschen gesorgt. Das teilte die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit. An das erste Halbjahr 2025 sei man aber nicht ganz herangekommen.

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Damals wurden 18.403 Tonnen im Ressourcenkreislauf gehalten. Im ersten Halbjahr 2026 wurden jetzt rund 17.101 Tonnen Getränkeflaschen recycelt, wie das Unternehmen mit Sitz im burgenländischen Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mitteilte. Bis kommenden Herbst plane man zwei Änderungen: die Automatisierung der Ballendrahtentfernung, die bisher manuell durchgeführt wird, und die Umstellung der Stapler im Außenbereich auf elektrischen Antrieb.

Obwohl die Geschäftsführer Christian Strasser und Thomas Billes mit einem guten Jahresergebnis rechnen, geben sie zu bedenken, dass der Markt für Recycling-PET in Europa zunehmend unter Druck stehe. „Sekundärrohstoffe sind stabil teurer als Primärrohstoffe. Die wirtschaftliche Lage zwingt immer mehr Unternehmen, alle Kostensenkungspotenziale zu nutzen“, sagte Strasser. Aus seiner Sicht bräuchte es rechtliche Rahmenbedingungen wie verpflichtende Einsatzquoten, um Wettbewerbsverzerrungen bei nachhaltigem Verhalten zu verhindern. Der Nahost-Krieg habe zu einem Preisschub geführt, mittlerweile gehe die Entwicklung aber wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus.

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Sekundärrohstoffe sind Rohstoffe, die durch Aufarbeitung aus entsorgtem Material gewonnen werden, und als Ausgangsstoff für neue Produkte dienen. Beispiele sind recyceltes Papier, Altholz oder die Aufbereitung von gebrauchten Verpackungen aus Glas, Kunststoff und Co. Primärrohstoffe sind die unverarbeiteten Grundstoffe, die entweder sofort verbraucht oder industriell verarbeitet werden. Dazu zählen etwa Kohle, Erdöl, Salz, Sand und Kalk.

Ziele des Pfandsystems
Im Jänner 2025 wurde in Österreich das Pfandsystem für Plastikflaschen und Getränkedosen eingeführt. Damit soll bis 2027 eine Sammelquote von mindestens 90 Prozent erreicht werden. Die Pfandhöhe beträgt 25 Cent. Ausgenommen sind unter anderem Getränkeflaschen aus Glas oder Metall und Getränkeverbundkartons.

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