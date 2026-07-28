„Markt für Recycling-PET in Europa unter Druck“

Obwohl die Geschäftsführer Christian Strasser und Thomas Billes mit einem guten Jahresergebnis rechnen, geben sie zu bedenken, dass der Markt für Recycling-PET in Europa zunehmend unter Druck stehe. „Sekundärrohstoffe sind stabil teurer als Primärrohstoffe. Die wirtschaftliche Lage zwingt immer mehr Unternehmen, alle Kostensenkungspotenziale zu nutzen“, sagte Strasser. Aus seiner Sicht bräuchte es rechtliche Rahmenbedingungen wie verpflichtende Einsatzquoten, um Wettbewerbsverzerrungen bei nachhaltigem Verhalten zu verhindern. Der Nahost-Krieg habe zu einem Preisschub geführt, mittlerweile gehe die Entwicklung aber wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus.