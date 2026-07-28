Delfin „Oliver“ drückt Schwimmer unter Wasser

Sie lassen sich von dem Großen Tümmler ziehen, spielen Wasserball mit ihm oder Schwimmen ganz nahe neben „Oliver“. Und das, obwohl das „Blue World Institute“, eine kroatische Einrichtung für Meeresforschung, bereits vor einem Monat eindringen dazu aufgerufen hat, dem Tier aus dem Weg zu gehen. Denn abgesehen davon, dass Wildtiere unberechenbar sind, kann ein Delfin auch Krankheiten wie etwa Tuberkulose oder Bindehautentzündungen übertragen.