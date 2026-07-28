Helene Fischer kommt zum Ski Opening 2026

„Stars kommen gerne“

Für die Region ist das ein Erfolg, freuen sich Touristiker. „Wenn man etwas mit Freude und Vision macht, kommt man immer gerne in diese Region“, sagte Leutgeb. „Das, was hier passiert, ist schon etwas Besonderes, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer kleinen Stadt sind.“ Man lebe hier „den olympischen Gedanken“ und ziehe gemeinsam am gleichen Strang. „Das ist auch der Grund, wieso große Stars gerne kommen. Hier bin ich willkommen, das sind magische Momente. Ich kriege viele Anfragen von Künstlern, die hierherkommen wollen.“