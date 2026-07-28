Helene Fischer kommt zum Ski Opening 2026

Das Ski Opening 2026 bringt Helene Fischer nach Schladming. Die deutsche Sängerin tritt am 11. Dezember bei der Talstation der Planai auf. Touristiker freuen sich über einen starken Impuls für die Region. Der Kartenverkauf startet am 3. August um 10 Uhr. Mehrere Shows sind möglich.
2023 kam Robbie Williams nach Schladming, im Jahr danach folgten Bryan Adams, Sting und Simply Red, im vergangenen Winter sorgten die Backstreet Boys für drei ausverkaufte Konzerte. Am 11. Dezember 2026 tritt die deutsche Sängerin Helene Fischer im Zielstadion der Planai auf. „Am 11. Dezember werden wir uns wiedersehen. Ich freue mich wahnsinnig auf euch“, sagt Fischer in einer Videobotschaft am Dienstag.
„Für mich geht ein persönlicher Herzenswunsch in Erfüllung“, erklärt Veranstalter Klaus Leutgeb. „Das ist für uns ein Geschenk, dass sie hierher kommt. Das ist außergewöhnlich.“ Das Besondere sei die Nähe zu den Stars in der Location. „Das Feeling macht es besonders, Helene Fischer hautnah zu erleben.“
Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek ist „sehr, sehr positiv überrascht, was gelungen ist“ und spricht von einem „unglaublichen Act“. „Ich freue mich auf das Konzert und auf die tolle Stimmung.“
„Stars kommen gerne“
Für die Region ist das ein Erfolg, freuen sich Touristiker. „Wenn man etwas mit Freude und Vision macht, kommt man immer gerne in diese Region“, sagte Leutgeb. „Das, was hier passiert, ist schon etwas Besonderes, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer kleinen Stadt sind.“ Man lebe hier „den olympischen Gedanken“ und ziehe gemeinsam am gleichen Strang. „Das ist auch der Grund, wieso große Stars gerne kommen. Hier bin ich willkommen, das sind magische Momente. Ich kriege viele Anfragen von Künstlern, die hierherkommen wollen.“
„Man braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen – die Vision und die Umsetzer, die heute hier sind“, erinnert LH Kunasek. Im Tourismus schreibe man jedes Jahr Rekordzahlen. „Ich wünsche mir, dass wir Erfolgsgeschichten wie diese in den nächsten Jahren fortführen. Klaus Leutgeb ist ein Garant dafür, dass wir internationale Stars bekommen.“
Bürgermeister Hermann Trinker hofft, Fischer „ins Rathaus zu locken“, wo es einen Empfang für sie geben wird. „Das ist ein Meilenstein in der Außenwirkung unserer Region.“ Hermann Egger, Chef der Hohenhaus-Tenne neben der Planai, freut sich „über meine persönliche Wunschkandidatin“. „Die Backstreet Boys im letzten Jahr haben hohe Wellen geschlagen. Die Region wird immer stärker.“
Mehrere Konzerte möglich
Der Kartenverkauf startet am 3. August. Aktuell würden zwischen 16.000 und 17.000 Tickets pro Tag aufgelegt, so Leutgeb. Wenn die Verkäufe gut laufen, gibt es die Option, dass Fischer mehrere Tage auftritt. „Wir schauen mal, wie das funktioniert, aber ich bin guter Dinge.“
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