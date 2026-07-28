Sind 400 Euro mehr für Grundwehrdiener richtig?

Ihre Meinung zählt!

Wie bewerten Sie die geplante Wehrdienstreform? Was halten Sie von der Erhöhung des Soldes? Ist die Anhebung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder eine zu hohe Belastung für den Staat? Welche weiteren Änderungen wären beim Wehrdienst Ihrer Meinung nach notwendig? Wie könnte der Wehrdienst für junge Menschen attraktiver gestaltet werden?