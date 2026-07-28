Sind 400 Euro mehr für Grundwehrdiener richtig?

Mit der Wehrdienstreform wurde eine satte Erhöhung des Sold für Grundwehrdiener beschlossen. Damit soll eine Abwanderung zum Zivildienst verhindert werden. Doch mehr Sold bedeutet höhere Kosten – und das in Zeiten des Sparens. Unsere Frage des Tages vom 28. Juli lautet: „400 Euro mehr Sold für Grundwehrdiener – finden Sie das richtig?“
Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die geplante Wehrdienstreform? Was halten Sie von der Erhöhung des Soldes? Ist die Anhebung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder eine zu hohe Belastung für den Staat? Welche weiteren Änderungen wären beim Wehrdienst Ihrer Meinung nach notwendig? Wie könnte der Wehrdienst für junge Menschen attraktiver gestaltet werden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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