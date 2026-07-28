Mit 53 Jahren hat Goalie Mendes längst nicht genug

Obwohl Christian Mendes schon zum etwas älteren Jahrgang bei den Fußballern zählt, kann sich der ehemalige Profikeeper durchaus vorstellen, weitere fünf Jahre im Tor zu stehen. Derzeit hofft er auf einen Wechsel in eine deutsche Liga – währenddessen bildet er als Trainer junge Kicker in Lustenau aus.
Christian Mendes war Zeit seines Fußballlebens ein „bunter Hund“. Seit seiner Kindheit jagt er dem runden Leder nach, mittlerweile nun fast schon 50 Jahre lang. Und im zarten Alter von 53 Jahren verhandelt er immer noch mit deutschen Klubs über ein Engagement für die kommende Saison ...
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