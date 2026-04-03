Astronauten kämpfen am Weg zum Mond mit Outlook

Kleinere Pannen auf großer Reise

Neben den Mailproblemen hatte die Crew auch mit einem blockierten Lüfter und Fehlermeldungen am Toilettensystem zu kämpfen. Letzteres konnte rasch behoben werden. Christina Koch berichtete kurz nach dem Start von einem rot blinkenden Signal, das auf ein Problem mit der Orion-Toilette hinwies. Die Astronautin konnte es aber recht rasch wieder beheben – sie bezeichnete sich scherzhaft als die erste „Installateurin im All“.