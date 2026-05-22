Guadalajara ehrt Pele mit 9,5 Meter hoher Statue

Das Estadio Jalisco liegt rund 20 Kilometer östlich vom Stadion Guadalajara, einem der Austragungsorte der diesjährigen WM in den USA, Mexiko und Kanada. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet am 11. Juni im historischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. In der Metropole gewannen die Brasilianer 1970 den Titel mit 4:1 gegen Italien. Pele traf zum 1:0.