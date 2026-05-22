Gegen Baum gekracht: Pkw-Lenker eingeklemmt

In der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der L190 in Lauterach in Vorarlberg ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 31-Jähriger kam von der Straße ab, sein Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Der Mann wurde im Wagen eingeschlossen und von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit.
Kurz vor Mitternacht kam der Lenker des Pkw von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge heftig gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.
Mit Bergeschere befreit
Der Lenker wurde bei dem Unfall in seinem stark demolierten Fahrzeug eingeschlossen. Er musste von den alarmierten Kräften der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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