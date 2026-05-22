Gegen Baum gekracht: Pkw-Lenker eingeklemmt

In der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der L190 in Lauterach in Vorarlberg ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 31-Jähriger kam von der Straße ab, sein Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Der Mann wurde im Wagen eingeschlossen und von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit.