Neun Siege in Serie: Knicks stellen auf 2:0

Neun Siege in Serie

Die Vorentscheidung für die New Yorker Franchise fiel im dritten Viertel, als sie mit einem 18:0-Lauf auf 71:52 wegzogen. Die Knicks haben nicht mehr verloren, seit sie in der ersten Play-off-Runde gegen die Atlanta Hawks mit 1:2 zurückgelegen waren. Sie stehen nun bei neun Siegen hintereinander und gelten klar als Favorit auf den Einzug in die Finalserie. Den Titel gewannen die Knicks letztmals 1973.