Neun Siege in Serie: Knicks stellen auf 2:0

Die New York Knicks sind auf bestem Weg, erstmals seit 1999 die Finals der National Basketball Association (NBA) zu erreichen. Das Team gewann am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Cleveland Cavaliers mit 109:93 auch das zweite Heimspiel und führt in der Best-of-7-Serie 2:0.
Zur Halbzeit war es 53:49 gestanden, bevor Josh Hart mit 26 Punkten, sieben Assists und vier Rebounds seine bisher beste Play-off-Leistung zeigte. Spiel drei findet in der Nacht auf Sonntag (MESZ) statt.
Neun Siege in Serie
Die Vorentscheidung für die New Yorker Franchise fiel im dritten Viertel, als sie mit einem 18:0-Lauf auf 71:52 wegzogen. Die Knicks haben nicht mehr verloren, seit sie in der ersten Play-off-Runde gegen die Atlanta Hawks mit 1:2 zurückgelegen waren. Sie stehen nun bei neun Siegen hintereinander und gelten klar als Favorit auf den Einzug in die Finalserie. Den Titel gewannen die Knicks letztmals 1973.
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