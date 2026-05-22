Trump will KI-Vorsprung nicht an China verlieren

Trump wollte das Dekret im Beisein von Tech-Bossen unterzeichnen. Dabei ging es um Schutzmechanismen gegen den Missbrauch von KI. In der Trump-Regierung gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Zum Schutz von Banken und anderen Instituten hatte sich US-Finanzminister Scott Bessent für globale Mindestregeln ausgesprochen, während Trump und sein KI-Beauftragter David Sacks Auflagen für weitgehend überflüssig halten.