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NHL: Erste Pleite der Hurricanes in den Play-offs

US-Sport
22.05.2026 09:20
(Bild: AFP/JARED C. TILTON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Montreal Canadiens haben ihr Conference-Finale in der National Hockey League (NHL) gegen die Carolina Hurricanes am Donnerstag (Ortszeit) mit einem 6:2-Auswärtssieg begonnen. 

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Für die Hurricanes war es die erste Niederlage in diesen Play-offs. Zuvor hatten sie sich in den Best-of-7-Serien gegen die Ottawa Senators und die Philadelphia Flyers jeweils mit 4:0-Siegen durchgesetzt. Spiel zwei findet in der Nacht auf Sonntag (MESZ) wieder in Raleigh, North Carolina, statt.

Den Hurricanes, die beste Mannschaft der Regular Season in der Eastern Conference, war mit dem von Seth Jarvis nach nur 33 Sekunden erzielten 1:0 ein Traumstart gelungen. Doch nur 27 Sekunden später glich Cole Caufield für die Gäste aus. Phillip Danault (5.), Alexandre Texier (9.) und Iwan Demidow (12.) erhöhten noch im Startdrittel auf 4:1 für Montreal. Die besten Scorer für die Canadiens waren Juraj Slafkovsky und Nick Suzuki mit je drei Assists.

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