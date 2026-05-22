NHL: Erste Pleite der Hurricanes in den Play-offs

Den Hurricanes, die beste Mannschaft der Regular Season in der Eastern Conference, war mit dem von Seth Jarvis nach nur 33 Sekunden erzielten 1:0 ein Traumstart gelungen. Doch nur 27 Sekunden später glich Cole Caufield für die Gäste aus. Phillip Danault (5.), Alexandre Texier (9.) und Iwan Demidow (12.) erhöhten noch im Startdrittel auf 4:1 für Montreal. Die besten Scorer für die Canadiens waren Juraj Slafkovsky und Nick Suzuki mit je drei Assists.