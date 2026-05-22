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Tragödie! Fußballfan stirbt nach Sturz von Tribüne

Fußball International
22.05.2026 09:12
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünf Tage nach dem Sturz von der Gästetribüne im Saarbrücker Fußballstadion ist ein Fan seinen schweren Verletzungen erlegen. 

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Der 37-Jährige sei am Donnerstag im Krankenhaus in Saarbrücken gestorben, teilte die Polizei am Abend in der saarländischen Landeshauptstadt mit.

Kein Fremdverschulden 
Der Rostocker Fußballfan war während eines Spiels seiner Mannschaft in Saarbrücken auf einen Zaun geklettert und hatte das Gleichgewicht verloren. Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, hieß es von der Polizei.

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