Am Friedhof getötet: Mordanklage gegen 14-Jährige

Jetzt muss Wiener Oberlandesgericht entscheiden

„Das in diesem Zusammenhang beantragte Gutachten erscheint mir nicht schlüssig“, erklärte Wagner. Ziel des Rechtsmittels sei es, die 14-Jährige als zurechnungsunfähig einstufen zu lassen. Damit würde sie nicht als schuldfähig gelten und könnte statt einer regulären Haft in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden.