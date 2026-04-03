„Artemis“-Mission läuft: Erdumlaufbahn verlassen

Die US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen werden auf ihrer etwa zehntägigen Reise den Mond umrunden und sich weiter von der Erde entfernen als je ein Mensch zuvor. Es ist die erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren und gilt als Generalprobe für eine 2028 geplante Mondlandung.