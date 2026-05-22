Bushido fand nach Umzug erstmals echte Freunde

Alle Leute, mit denen er vorher Kontakt gehabt habe, seien immer aus dem Rap-Bereich gekommen, erzählte Bushido weiter.

Und früher oder später sei das immer unangenehm geworden. „Und irgendwann habe ich so richtig so einen Kotzreiz gehabt“, sagte Bushido. „Das war mir zu viel Rap.“ Jetzt in Grünwald sei das anders.