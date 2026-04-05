Mogelpackung statt gelungener Modernisierung?

Offiziell klingt es gut: mehr Flexibilität, bessere Planbarkeit, mehr Zeit für die Familie. So wirbt das Innenministerium für sein „Neues Dienstzeitmanagement“. Doch hinter den vermeintlich gut gemeinten Worten verbirgt sich nach Ansicht der Polizeigewerkschaft ein Sparpaket auf Kosten der Beamten.