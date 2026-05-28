Ex-Freundin zum Oralsex gezwungen: Haftstrafe!

Laut Anklage hatte der Mann die Straftat vor einem Jahr auf einem Parkplatz in Hohenems begangen. „Er packte die Frau am Kopf, drückte diesen auf seinen entblößten Penis und zwang sie zum Oralverkehr“, so Staatsanwalt Christoph Stadler zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Der Delinquent bekannte sich nicht schuldig. Es sei eine On-off-Beziehung gewesen. Jedoch habe sein Mandant die Frau nie zum Sex genötigt, ergänzt sein Verteidiger. Vielmehr habe der Angeklagte eine Beziehung mit einer anderen eingehen wollen. Von Eifersucht und Enttäuschung der Ex ist die Rede.