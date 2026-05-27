Der Fischotter erobert Vorarlbergs Gewässer zurück

Fische und Amphibien auf dem Speiseplan

Der Fischotter fühlt sich dort wohl, wo das Wasser sauber ist und die Ufer Deckung bieten. Vorarlbergs Gewässer, gerade an der Ill und am Rhein, bieten hierfür vielerorts ideale Bedingungen. Mit seinem dichten, wasserabweisenden Fell und den Schwimmhäuten zwischen den Zehen ist der geschickte Jäger perfekt an das Leben im und am Wasser angepasst. Auf seinem Speiseplan stehen vor allem Fische, aber auch Krebse, Amphibien und kleine Säugetiere.