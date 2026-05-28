Pasta, Pizza und Produkte aus dem Ländle

Man kennt die Cucina Fabbrica in Wolfurt vielleicht vom rasanten Mittagsgeschäft unter der Woche. Doch wer hätte gedacht, dass sich die Location am Wochenende so zu verwandeln vermag? „Piefke & Fatso“ machten einen kulinarischen Abstecher und ließen sich hausgemachte Pasta und Pizza munden.
Es ist kurz vor sechs Uhr. Wir sitzen an einem Tisch in der „Küchenfabrik“, so der ins Deutsche übersetzte Name des Restaurants. Und hier ist der Name mittags auch Programm, abends steht aber seit Kurzem à la carte auf dem Plan. Und zugegeben: Wir waren erst skeptisch, als wir das erfahren haben…
Mittags rasant, abends gediegen auf hohem Niveau
Ma no! Das Ganze klappt formidabel: Wo zum Lunch mit Self-Service dreihundert Essen plus die Küche verlassen, wird abends eingedeckt und gediegen mit Tischservice auf tollem Niveau gearbeitet. Die Pasta ist hausgemacht, die Pizza ebenso. Wir entschieden uns für einen selten anzutreffenden lombardischen Klassiker, dem Osso Bucco, zudem für eine Pinsa mit Lachsforelle. Diese war gut, doch die geschmorte Kalbsstelze war schwer zu übertreffen.
Was uns besonders gefallen hat, sind die Vorspeisen. Zusammen mit der gesamten Abendkarte werden diese alle drei (!) Wochen saisonal angepasst und verändert – ein Glück für Wiederkehrende wie uns.
Unser Tipp: Reservieren Sie im Gastgarten!
Unsere ausgesprochene Empfehlung zu dieser Jahreszeit: Reservieren Sie einen Platz im Gastgarten, bestellen Sie zur Vorspeise unbedingt das Tatar vom Ländle Kalb, eine gute Flasche Wein und Sie können sich postalisch bei uns für diesen (Noch-)Insider-Tipp bedanken. Viel Spaß und buon appetito!
Essen: 4/5
Service: 4.5/5
Ambiente: 3.5/5
Gesamteindruck: 4/5
Website:Cucina Fabbrica
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